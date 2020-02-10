Минюст США обвинил китайских хакеров во взломе Equifax

ТАСС, 10 февраля. Министерство юстиции США обвинило четырех китайских хакеров, являющихся членами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в атаке на Американское бюро кредитных историй Equifax, в результате которой были украдены данные примерно 145 млн американцев. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте ведомства.

"Это была намеренная и масштабная атака, целью которой были личные данные американского народа. <...> Сегодня мы привлекаем к ответственности хакеров из Народно-освободительной армии Китая за их преступные действия, и мы напоминаем правительству Китая о том, что мы можем вычислить хакеров, постоянно действующих против нас в условиях анонимности интернета", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Уильяма Барра.

Отмечается, что хакеры обвиняются в кибермошенничестве и краже коммерческой информации. По данным США, они являются сотрудниками исследовательского института при НОАК.

В расследовании атаки принимали участие сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), в частности его подразделения по кибербезопасности.

Агентство Reuters ранее сообщило, что предполагаемые хакеры объявлены в розыск ФБР.