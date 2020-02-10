{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В хостеле на юго-западе Москвы произошло задымление

Постояльцев эвакуируют

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Постояльцев хостела на юго-западе Москвы эвакуируют из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В хостеле на улице Новаторов, дом 15, наблюдается плотное задымление, из окна здания валит густой черный дым. Проводится эвакуация постояльцев", - сказал собеседник агентства.

Пожарные спасли трех человек при тушении возгорания.

"В ходе тушения пожара спасены три человека. Открытое горение ликвидировано, площадь пожара уточняется", - добавил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (19:07 мск) — добавлены подробности по тексту. 

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Один человек погиб при пожаре в хостеле на юго-западе Москвы
Еще один человек пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС