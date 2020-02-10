В хостеле на юго-западе Москвы произошло задымление

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Постояльцев хостела на юго-западе Москвы эвакуируют из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В хостеле на улице Новаторов, дом 15, наблюдается плотное задымление, из окна здания валит густой черный дым. Проводится эвакуация постояльцев", - сказал собеседник агентства.

Пожарные спасли трех человек при тушении возгорания.

"В ходе тушения пожара спасены три человека. Открытое горение ликвидировано, площадь пожара уточняется", - добавил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (19:07 мск) — добавлены подробности по тексту.