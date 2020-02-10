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Экс-замдиректора НИЦ "Курчатовский институт" получил второй условный срок за хищения

Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и отмывании денег при поставке оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении заместителя директора НИЦ "Курчатовский институт - ЦНИИ КМ "Прометей" Александра Колоды, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и отмывании денег при поставке оборудования. Как сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов города, Колоду вместе с соучастницей, предпринимателем Юлией Меркуловой, приговорили к двум годам условно.

"Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Александра Колоды, Юлии Меркуловой, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год каждому", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суд установил, что Колода в 2014 году вступил в сговор с генеральным директором ООО "СпецМашПоставки" Меркуловой. Он заключил от имени института договор на поставку оборудования по объекту "Техническое перевооружение и развитие научно-экспериментальной и испытательной базы для оценки качества, определения ресурса и сертификации металлических и композиционных материалов и изделий из них с целью обеспечения надежности гражданской морской техники" на сумму 9,7 млн рублей, предоставляемых из государственных бюджетных денежных средств.

На предприятие института оборудование так и не поступило. В целях придания правомерного вида распоряжению денежными средствами Меркулова совершила легализацию. Подсудимые вину признали полностью.

В конце прошлого года Колода уже был осужден. Тогда Смольнинский районный суд Петербурга признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и также приговорил к двум годам условно.

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