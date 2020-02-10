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Гибель детей на озере в Карелии

ВС РФ рассмотрит приговор инструкторам, оправданным по делу о гибели детей на Сямозере

Процесс находится на стадии допроса свидетелей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на решение Петрозаводского городского суда по делу о гибели в 2016 году 14 детей на озере Сямозеро в Карелии в отношении двух ранее оправданных инструкторов Павла Ильина и Валерия Круподерщикова. Представление об этом внес заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек, сообщается на сайте суда.

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Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. В походе их сопровождал Валерий Круподерщиков, Павел Ильин в день трагедии в лагере отсутствовал.

Согласно опубликованной карточке производства, гособвинитель будет обжаловать решение суда первой инстанции от 18 марта 2019 года. Тогда судья Александр Смирнов оправдал Круподерщикова и Ильина по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности, за что его приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, однако он был освобожден в зале суда в связи с истечение срока давности.

В октябре 2019 года третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отказался рассматривать жалобу прокуратуры Карелии в части приговора Ильину и Круподерщикову.

Решение Петрозаводского суда уже было частично пересмотрено в Верховном суде Карелии. В августе 2019 года дело отправили на новое рассмотрение в отношении сотрудников управления Роспотребнадзора Карелии - экс-главы ведомства Анатолия Коваленко и и.о. руководителя Людмилы Котович. На сегодняшний день процесс находится на стадии допроса свидетелей.

Теги
РоссияГибель детей на озере в КарелииКарелия
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