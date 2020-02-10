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В Москве задержали еще двоих участников пранка про коронавирус в метро

Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали еще двух участников пранка про коронавирус в вагоне московского метро. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его [Кароматулло Джаборова] предполагаемых сообщников - безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Волк.

При проведении обысков по местам фактического проживания фигурантов в Западном и Центральном округах Москвы полицейскими обнаружены и изъяты компьютер и сотовые телефоны.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов. Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

8 февраля за пранк был задержан гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов, органы дознания избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в тот же день выяснилось, что он не живет по тому адресу, который указал в протоколе допроса, и дознаватель вышел с ходатайством в суд о его аресте. Джаборова арестовали на месяц.

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Россия
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