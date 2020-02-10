В Ингушетии возбудили уголовное дело за незаконную выдачу 76 земельных участков

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии из-за незаконной выдачи 76 земельных участков в селе Экажево кадастровой стоимостью более 25,3 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Мошенничество", "Превышение должностных полномочий") по факту незаконного выделения 76 земельных участков кадастровой стоимостью более 25,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство установило, что должностные лица администрации села Экажево Назрановского района в период с 2008 по 2016 год незаконно выдавали выписки из постановления администрации района местным жителям, которые в последующем послужили основанием для регистрации их права собственности на 76 земельных участков площадью более 60 тыс. кв. м.

При этом государственная собственность на указанные земельные участки не разграничена, в связи с чем правом распоряжения этими участками имела только администрация Назрановского района. Прокурор республики взял на контроль ход расследования дела.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что чиновники администрации Назрановского района и села Али-Юрт с 2006 года в течение 10 лет незаконно выдали 231 земельный участок, расположенный в Али-Юрте, кадастровой стоимостью более 90 млн рублей.