{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии возбудили уголовное дело за незаконную выдачу 76 земельных участков

Кадастровая стоимость участков более 23 млн рублей

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии из-за незаконной выдачи 76 земельных участков в селе Экажево кадастровой стоимостью более 25,3 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Мошенничество", "Превышение должностных полномочий") по факту незаконного выделения 76 земельных участков кадастровой стоимостью более 25,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство установило, что должностные лица администрации села Экажево Назрановского района в период с 2008 по 2016 год незаконно выдавали выписки из постановления администрации района местным жителям, которые в последующем послужили основанием для регистрации их права собственности на 76 земельных участков площадью более 60 тыс. кв. м.

При этом государственная собственность на указанные земельные участки не разграничена, в связи с чем правом распоряжения этими участками имела только администрация Назрановского района. Прокурор республики взял на контроль ход расследования дела.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что чиновники администрации Назрановского района и села Али-Юрт с 2006 года в течение 10 лет незаконно выдали 231 земельный участок, расположенный в Али-Юрте, кадастровой стоимостью более 90 млн рублей.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
В Ленобласти подросток умер во время физкультуры в колледже
Следователи выясняют причины происшествия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС