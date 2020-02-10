В Ленобласти подросток умер во время физкультуры в колледже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту смерти шестнадцатилетнего подростка на занятиях физкультурой в колледже в Волховском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, 10 февраля шестнадцатилетний учащийся колледжа скончался на занятиях по физической культуре. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи следственного отдела по городу Волхову", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел в Волховском колледже транспортного строительства. В настоящее время следователи устанавливают причины происшествия.