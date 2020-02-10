Источник: Зимину и Антонца обвиняют в госизмене за разглашение имени сотрудника ФСБ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонец обвиняются в государственной измене в пользу спецслужб Латвии. Как сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах, супруги обвиняются в раскрытии информации о сотруднике ФСБ.

"По версии следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. Она отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Антонец проходит с ней по одному делу.

Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следствие и предъявила в окончательной редакции обвинение в госизмене Зиминой и ее супругу. Вину они отвергают. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде.

Зиминой и Антонцу предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). Подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием грифа "секретно".

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.