На Украине сообщили, что по делу об убийстве Шеремета проверят сотрудников СБУ

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета проверит более десяти сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на наличие связей с обвиняемыми в данном преступлении. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Это не возможные связи, а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверить больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности", - рассказал он агентству РБК-Украина.

По его словам, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.