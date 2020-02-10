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Убийство Павла Шеремета

На Украине сообщили, что по делу об убийстве Шеремета проверят сотрудников СБУ

Заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко сообщил, что проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета проверит более десяти сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на наличие связей с обвиняемыми в данном преступлении. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Это не возможные связи, а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверить больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности", - рассказал он агентству РБК-Украина.

По его словам, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.

Теги
УкраинаУбийство Павла Шеремета
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