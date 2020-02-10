При пожаре в частном доме в Томской области погиб человек

ТОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в понедельник вечером в деревянном доме в городе Колпашево Томской области. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело женщины, еще четыре человека, в том числе два ребенка - доставлены в медучреждение, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

"По предварительным данным, 10 февраля 2020 года в вечернее время в г. Колпашево Томской области произошло возгорание в частном жилом бревенчатом доме. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Четверо человек госпитализированы - 43-летние супруги, их 14-летний сын и 12-летняя дочь. Погибшая являлась сестрой хозяйки дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время следователи и сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара.