Суд признал британца виновным в планировании терактов в центре Лондона

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Коронный суд лондонского района Вулидж признал 28-летнего британца Мохиуссунната Чоудри виновным в планировании серии терактов в столице королевства. Как говорится в сообщении, распространенном в понедельник Скотленд-Ярдом, Чоудри планировал нападения на прохожих в центре Лондона в День памяти павших (отмечается 11 ноября), туристов у Музея мадам Тюссо или участников ежегодного летнего гей-парада.

Присяжные также признали виновной его сестру Снеху в сокрытии от властей информации о террористической деятельности. По информации следствия, брат рассказывал ей о своих планах.

Чоудри, ранее работавший водителем сервиса такси Uber и поваром в закусочной, был впервые задержан в августе 2017 года после того, как напал с мечом на сотрудников полиции рядом с Букингемским дворцом. В суде мужчина заявил, что не планировал совершать теракт, а пытался покончить с собой. Он был оправдан присяжными и в декабре 2018 года вышел на свободу. Однако подозрительное поведение Чоудри убедило сотрудников контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда в необходимости держать его под пристальным наблюдением.

С Чоудри вступили в контакт полицейские под прикрытием, выяснившие, что он является сторонником экстремистской идеологии и поддерживает террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Именно полицейским, завоевавшим доверие злоумышленника, он признался в том, что хочет купить оружие и совершить теракт в центре Лондона. Чоудри был задержан вместе с сестрой в июле 2019 года, за несколько дней до проведения гей-парада в Лондоне.

Наказание осужденным должно быть назначено судом в ближайшие недели.