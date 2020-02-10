Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали из-за задымления

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2", передает корреспондент ТАСС.

Причиной эвакуации стало задымление.

"В одном из залов на первом этаже кинотеатра "Октябрь" произошло короткое замыкание на площади 0,2 кв. м. По уточненным данным, эвакуированы 2,5 тыс. человек", - сказал источник в экстренных службах.

Из-за короткого замыкания была прервана премьера фильма "Лед 2". На нее пришли певица Светлана Лобода, сербский актер Милош Бикович, телеведущий Сергей Светлаков, народный артист России Алексей Гуськов, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, композитор Игорь Матвиенко и другие звезды.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили об ограничении движения автомобилей по одной полосе улицы Новый Арбат в сторону области в связи с инцидентом.

О фильме

Фильм "Лед 2" - вторая часть спортивной драмы "Лед", которая вышла в прокат 14 февраля 2018 года и собрала большую кассу. Главные роли исполняют Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. В широкий российский прокат вторая часть выходит 14 февраля 2020 года.

В новость внесены изменения (23:32 мск) - уточняется число эвакуированных.