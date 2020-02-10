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Три человека погибли при падении сорванной ветром крыши в горах на юге Польши

Еще два человека пострадали

ВАРШАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в понедельник после того, как нескольких лыжников придавило крышей, сорванной с дома сильным порывом ветра в курортной местности Буковина-Татшаньская на юге Польши. Об этом информировали журналистов представители медицинских служб.

Инцидент произошел на склоне утром. Как сообщил пресс-секретарь пожарной охраны Малопольского воеводства Себастьян Возняк, всего под обломками крыши оказались четыре человека. На месте погибли 52-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Еще одна дочь первой погибшей попала в больницу, к вечеру 21-летняя девушка умерла. "Причиной смерти стали многочисленные повреждения внутренних органов", - сообщили журналистам медики.

В результате происшествия пострадали еще двое мужчин. По некоторым данным, они являются родственниками погибших. Супруг погибшей женщины доставлен в больницу в состоянии сильного психологического шока. Также в больницу отправлен 16-летний молодой человек, который получил травмы головы и спины.

Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Как стало известно, ветром сорвало жестяную крышу здания, где можно было взять в аренду лыжную экипировку. По имеющимся данным, конструкция была ненадежной и установленной незаконно.

На территорию Польши в последние сутки обрушился ураганный ветер, скорость которого в горных районах превышала 100 м/с. Институт метеорологии и водного хозяйства республики объявил предупреждение об опасности почти для всех регионов страны. Минувшей ночью из-за упавших на линии электропередачи поломанных ветром деревьев без электричества остались более 50 тыс. человек. Спасатели призывают гостей горных курортов воздержаться от катания на лыжах и прогулок по склонам.

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Польша
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