В Петербурге пьяный водитель пытался скрыться от ГИБДД по Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Водитель на автомобиле Audi пытался скрыться от экипажей ГИБДД по Дворцовой площади Санкт-Петербурга, ехал по встречной полосе и многократно нарушал правила дорожного движения. Как сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области, водителя удалось задержать, он был пьян.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Водитель попал в поле зрения сотрудников ГИБДД после того, как он ехал по встречной полосе на улице Милионной.

"На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал и, увеличив скорость, пытался скрыться на Дворцовой площади. В ходе организованного преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Нарушителя удалось задержать на набережной реки Мойки. Мужчина в машине был в состоянии опьянения, на него составлено пять протоколов об административных правонарушениях.

Управление ГИБДД также распространило фото, на котором видно, что на сидении в машине у нарушителя лежит бутылка водки.