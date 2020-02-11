{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гражданин КНР получил условный срок за контрабанду леса из Амурской области

Он вывез лесоматериалы на сумму более 3 млн рублей

ТАСС, 11 февраля. Михайловский районный суд Амурской области назначил гражданину КНР наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно за контрабанду леса и покушение на мошенничество, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"В Амурской области вынесен приговор иностранному гражданину за контрабанду лесоматериалов и покушение на мошенничество. Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда"), ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как установлено в суде, гражданин КНР, являясь руководителем компании, в 2017 году предоставил в таможенные органы недостоверные сведения о производителе товара и переместил через границу лесоматериалы на сумму более 3 млн рублей. Также путем представления недостоверных сведений в налоговый орган он пытался возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 500 тыс. рублей.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
В Петербурге пьяный водитель пытался скрыться от ГИБДД по Дворцовой площади
Нарушителя задержали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС