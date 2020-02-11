Гражданин КНР получил условный срок за контрабанду леса из Амурской области

ТАСС, 11 февраля. Михайловский районный суд Амурской области назначил гражданину КНР наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно за контрабанду леса и покушение на мошенничество, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"В Амурской области вынесен приговор иностранному гражданину за контрабанду лесоматериалов и покушение на мошенничество. Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда"), ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как установлено в суде, гражданин КНР, являясь руководителем компании, в 2017 году предоставил в таможенные органы недостоверные сведения о производителе товара и переместил через границу лесоматериалы на сумму более 3 млн рублей. Также путем представления недостоверных сведений в налоговый орган он пытался возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 500 тыс. рублей.