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Самолет авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за срабатывания датчика неисправности

В настоящее время идет посадка на резервный борт

ТАСС, 11 февраля. Самолет авиакомпании S7, вылетевший утром 11 февраля из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Самолет... вернулся в аэропорт вылета в связи со срабатыванием датчика технеисправности. В 9:40 благополучно совершил посадку в Толмачево", - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что сейчас идет посадка на резервный борт.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку.

Теги
РоссияНовосибирская область
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