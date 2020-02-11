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В Уссурийске приговорили к двум годам колонии вандалов, осквернивших Вечный огонь

В октябре 2019 года молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засыпали землей Вечный огонь на городской площади Победы

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Мировой суд Уссурийска Приморского края признал двух местных жителей виновными в осквернении Вечного огня и приговорил каждого к двум годам лишения свободы в колонии-поселения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба УМВД Приморья.

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"Мировым судом города Уссурийска вынесен приговор в отношении двух жителей Приморского края, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, совершенное группой лиц). Уссурийский мировой суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения", - говорится в сообщении.

Осужденные, молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года, признали свою вину и пояснили, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре 2019 года полиция сообщила о задержании двух молодых людей, засыпавших землей Вечный огонь на площади Победы в Уссурийске. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о вандализме.

Вечный огонь вместе с памятником воинам-уссурийцам, павшим в сражениях Вечной Отечественной войны, был установлен в мае 1977 года. На фронт в годы войны отправились более 10 тыс. горожан, из них около 3 тыс. не вернулись.

Теги
РоссияПриморский край
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