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Двое мужчин ранены в драке около ТЦ в центре Москвы

Мужчин 1992 и 1990 годов рождения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Неизвестный ранил ножом двоих мужчин в ходе конфликта около торгового центра "Крестовский" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Вечером 10 февраля у ТЦ "Крестовский" на Проспекте мира, 92 обнаружены двое мужчин 1992 и 1990 годов рождения с проникающими колото-резаными ранениями груди, живота и резаной раной бедра. Они госпитализированы", - сообщили в главке.

По данным полиции, около торгового центра неизвестный в ходе конфликта напал с ножом на мужчин и скрылся. Сейчас ведется его розыск и проверка обстоятельств произошедшего.

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