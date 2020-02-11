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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

В Таиланде задержали несколько человек за распространение фейков о стрельбе в ТЦ

Им грозит тюремное заключение на срок до семи лет или штраф в размере $4,4 тыс.

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в Таиланде за распространение недостоверной информации о стрельбе в торговом центре "Терминал-21" в городе Накхонратчасима. Об этом сообщил журналистам министр цифровой экономики и общества Буддхипонгсэ Пуннаканта.

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"Полицейские задержали около четырех-пяти человек, которые пытались подражать стрелку в сети, - приводит во вторник его слова Таиландское информационное агентство. - Я поручил офицерам строже соблюдать закон". Предполагается, что все задержанные нарушили закон о компьютерных преступлениях, запрещающий размещение информации, которая может вызвать общественную панику.

Нарушитель закона о компьютерных преступлениях может быть приговорен к тюремному заключению на срок до семи лет или штрафу в размере 140 тыс. батов ($4,4 тыс.). В этой связи Пуннаканта не исключил вероятность повышения штрафов.

Что касается средств массовой информации, которые продолжали освещать в прямом эфире детали операции сил безопасности, несмотря на запрет, то министр напомнил, что Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям (НКТТ) сама принимает решения о штрафах и других санкциях в отношении нарушителей. "Сегодня комиссия проведет встречу с представителями некоторых СМИ. Необходимо дождаться ее результатов, чтобы узнать, к какому выводу придет НКТТ, отделаются ли они предупреждением или понесут наказание в виде штрафов за нарушение порядка", - добавил министр.

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ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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