В Астрахани пострадали четыре человека в ДТП с автобусом

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при наезде автобуса на опору ЛЭП, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"Авария произошла в 06:30 по местному времени (05:30 мск). Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем "Лиаз", не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, пострадали четыре человека. По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы. Среди них - водитель, женщина-кондуктор и двое пассажиров. Все они получили рваные раны и переломы, добавили в пресс-службе.