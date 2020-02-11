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В Астрахани пострадали четыре человека в ДТП с автобусом

Автобус наехал на опору ЛЭП. Причиной аварии, по предварительным данным, стало плохое самочувствие водителя
Описание
© Управление МВД России по Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при наезде автобуса на опору ЛЭП, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"Авария произошла в 06:30 по местному времени (05:30 мск). Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем "Лиаз", не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, пострадали четыре человека. По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы. Среди них - водитель, женщина-кондуктор и двое пассажиров. Все они получили рваные раны и переломы, добавили в пресс-службе.

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РоссияАстраханская область
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