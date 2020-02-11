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В Москве поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В районе станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги смертельно травмирован подросток. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В связи с происшествием была незначительная задержка в движении поездов. Как передает корреспондент ТАСС с места события, в частности, отменена электричка, выезд которой был намечен на 09:23 из Лобни в Москву до Белорусского вокзала.

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