В Москве поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В районе станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги смертельно травмирован подросток. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В связи с происшествием была незначительная задержка в движении поездов. Как передает корреспондент ТАСС с места события, в частности, отменена электричка, выезд которой был намечен на 09:23 из Лобни в Москву до Белорусского вокзала.