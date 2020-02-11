В Петербурге суд вынес приговор экс-полицейским, избившим подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывших полицейских Алексея Заброды и Евгения Аунинга, признав их виновными в избиении подростка. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, Заброда осужден на 1 год и 8 месяцев колонии, Аунинг - на 1 и 6 месяцев колонии.

Подсудимые вину признали полностью, раскаялись. Каждый выплатил потерпевшему по 50 тыс. рублей. Дело слушалось в особом порядке.

"Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Заброды и Евгения Аунинга, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ и п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, соответственно ("Превышение должностных полномочий"). Суд назначил наказание Заброде в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Аунингу - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года", - сказано в сообщении.

Суд установил, что в мае 2019 года водители-полицейские Заброда и Аунинг избили дубинкой и ногами подростка, доставленного в отдел полиции Колпинского района за административное правонарушение.