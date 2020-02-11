Превышение скорости катеров на Пхукете могло быть причиной аварии, где погибли дети из РФ

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Трехкратное превышение скорости двумя туристическими катерами возле таиландского острова Пхукет рассматривается в качестве одной из основных причин аварии, в которой погибли двое российских детей. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

"Командующий третьим дивизионом туристической полиции Гриссак Сонгмуннарк сказал, что, по предварительным данным, причиной аварии является трехкратное превышение скорости обоими капитанами двух катеров, - отметил Соснов. - Вместо пяти узлов (около 9 км/ч - прим. ТАСС) было порядка 15 (почти 28 км/ч - прим. ТАСС)".

Ранее сообщалось, что один из капитанов погиб в результате аварии, однако официального подтверждения этой информации не было. "Оказалось, что оба капитана живы. Сегодня ожидается суд по поводу выбора меры пресечения - отправить их под арест или выпустить под залог", - сообщил дипломат, добавив, что следствие продолжается.

Согласно данным посольства РФ, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.