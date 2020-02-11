Уроженца Киргизии приговорили к 18 годам колонии за убийство полицейского в метро Москвы

"Суд приговорил: на основании вердикта присяжных признать Муратова виновным и назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья Александр Рыбак.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник приговорил к 18 годам колонии 44-летнего уроженца Киргизии Нурлана Муратова, ранее признанного присяжными виновным в убийстве полицейского на станции "Курская" Московского метрополитена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Муратова малолетних детей, а также проведенное с 2018 года время под стражей, не назначив в качестве дополнительного наказания ограничение свободы. Суд также частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда отца убитого полицейского на сумму 500 тыс. рублей вместо заявленных потерпевшей стороной 2 млн рублей.

Убийство в метро

Поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский Андрей Райский остановил находившегося в состоянии алкогольного опьянения Муратова для проверки документов и отвел в комнату полиции на "Курской" для составления административного протокола. Муратов выхватил у 23-летнего сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого и ему было предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к преступлению. На стадии предварительного расследования Муратов признал вину в полном объеме и заявил о чистосердечном раскаянии. Однако после того, как в дело вошел адвокат по соглашению, обвиняемый заявил, что признал вину под давлением следствия. Как следует из линии защиты обвиняемого, произошел несчастный случай, а сам Муратов является жертвой обстоятельств и заложником ситуации.

Представители защиты после оглашения приговора во вторник сообщили корреспонденту ТАСС, что обжалует его в вышестоящей инстанции.

Суд присяжных

Судебный процесс над уроженцем Киргизии Муратовым начался после отбора присяжных заседателей 23 января этого года. Коллегия присяжных вынесла мужчине обвинительный вердикт, сочтя, что подсудимый заслуживает снисхождения. Из восьми присяжных заседателей семь человек признали подсудимого виновным, один - невиновным. При этом присяжные сочли недоказанным тот факт, что Муратов совершил убийство ради уклонения от административной ответственности и чтобы скрыться от сотрудника полиции.

Гособвинение считало, что вина Муратова подтверждается видеозаписью с места преступления и показаниями свидетелей, попросив назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Во время процесса подсудимый пользовался услугами переводчика.

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