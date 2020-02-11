В больнице Уфы умер пострадавший от взрыва газа

УФА, 11 февраля. /ТАСС/. Мужчина, проживавший в квартире, где 15 января взорвался газ, умер в больнице Уфы. Об этом во вторник на оперативном совещании в мэрии сообщил заместитель гендиректора управления жилищного хозяйства города Рафаэль Ахметов.

"Арендатор квартиры на Пекинской Соколов скончался", - сообщил Ахметов, отвечая на вопрос мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Всего в результате взрыва газа пострадали три человека, однако двоих из них отпустили в тот же день на амбулаторное лечение.

Дом, где проживают более 50 человек, получил повреждения, городские власти решили восстановить его. Стоимость работ оценивается в 5,7 млн рублей.