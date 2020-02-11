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В Астраханской области экс-начальника колонии осудили на восемь лет за взятку

Мужчина за 700 тыс. рублей обещал заключенному решить вопрос об условно-досрочном освобождении. Суд также приговорил обвиняемого к штрафу в размере 7 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил бывшего начальника исправительной колонии №10 УФСИН России по региону к восьми годам колонии строгого режима за взятку в 700 тыс. рублей. За эти деньги мужчина обещал одному из заключенных решить вопрос об условно-досрочном освобождении, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры области.

По данным прокуратуры, 23 июля 2019 года начальник колонии общего режима получил от супруги одного из осужденных часть взятки (400 тыс. рублей) за решение вопроса об условно-досрочном освобождении. Общая сумма взятки составляла 700 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение взятки в крупном размере".

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил бывшему начальнику исправительной колонии наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Также осужденный лишен права занимать некоторые должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

Теги
РоссияАстраханская область
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