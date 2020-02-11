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В Петербурге задержан школьник, выстреливший в прохожего из светошумового пистолета

Инцидент произошел 7 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего, выстрелившего в лицо мужчине из светошумового пистолета. Инцидент произошел вечером 7 февраля.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"Сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены четверо граждан в возрасте от 16 до 19 лет. Один из них - 16-летний учащийся одной из школ города. Установлено, что из хулиганских побуждений из светошумового пистолета "Пионер" он произвел выстрел в потерпевшего", - говорится в сообщении.

7 февраля в полицию поступило сообщение о том, что за каналом у Полежаевского парка, в районе дома 7/1 по Петергофскому шоссе, во время конфликта мужчине выстрелили в лицо из неустановленного пистолета. Прибывшие сотрудники полиции установили, что к пострадавшему подошли четверо граждан, один из которых спросил его имя, а другой выстрелил из предмета, похожего на пистолет. 25-летнего мужчину с телесными повреждениями, огнестрельным пулевым ранением мягких тканей головы госпитализировали в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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