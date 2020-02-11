В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в хранении пистолетов и боеприпасов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Можайске 69-летнего мужчину, подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов. Об этом во вторник ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"При обыске в доме злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты два пистолета различных модификаций, а также 200 патронов различного калибра, - сказала она. - Согласно исследованию, пистолеты и часть патронов относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия), санкции по которой предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Как отметила Петрова, операция по задержанию правонарушителя проводилась совместно с сотрудниками ФСБ России.