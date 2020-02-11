СК завершил следствие по второму делу "Славянки" о махинациях на 700 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ завершило следственные действия по второму уголовному делу в отношении экс-главы обслуживавшего жилой фонд Минобороны РФ ОАО "Славянка" Александра Елькина и его соучастников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу были выявлены новые масштабные эпизоды преступной деятельности Елькина и лиц, входящих в созданную им организованную преступную группу", - сказали в СК.

В новом уголовном деле им инкриминируется уже получение подкупов на 385 млн рублей от компаний, обслуживавших казармы по всей стране, а также хищение и причинение ущерба на 357 млн рублей. "В настоящее время начато ознакомление участников с материалами уголовного дела", - добавили в ведомстве.

Если в первом уголовном деле речь шла о коммерческом подкупе, полученном от компаний, занимавшихся обслуживанием казарм и жилья военнослужащих, на 130 млн рублей, то в новом деле речь идет о получении в 2010-2012 годах 385 млн рублей за право заключать договоры на обслуживание казарменного фонда по всей стране. Также Елькину инкриминируется причинение ущерба на 134 млн рублей ОАО "Славянка" от заключения невыгодных договоров с двумя компаниями.

Кроме того, вместе с гендиректором учрежденной им ЗАО "Безопасность и связь" (ЗАО "БиС") Александром Луганским и бывшим заместителем начальника Пансиона воспитанниц Минобороны Александром Мигуновым он обвиняется в хищении в 2009-2014 годах свыше 223 млн рублей. Эти средства были выделены на оказание услуг по инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генштаба и находящихся на ее балансе общежитий, а также по обслуживанию внутренних помещений и административных зданий Пансиона и прилегающих территорий. "Из указанной суммы почти 198 млн рублей были обналичены через фирмы-однодневки", - пояснили в пресс-службе СК.

Фигурантами второго дела стали также начальник департамента текущего ремонта ОАО "Славянка" Константин Лапшин и фактически исполнявшая обязанности помощника гендиректора ЗАО "БиС" Юлия Ротанова.

В ходе следствия представителями Минобороны и компаний "Гарнизон" и "Славянка", которые признаны потерпевшими по уголовному делу, заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба в полном объеме. Луганский заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дело в отношении него выделено в отдельное производство (он вместе с адвокатом уже знакомится с делом).

