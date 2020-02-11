Суд Петербурга отказал защите Израйлита возвращать дело о хищениях в "Усть-Луге" прокурору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал защите совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита возвращать дело о хищениях в прокуратуру из-за содержащихся в обвинительном заключении данных из спецдекларации о зарубежных активах, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд отказывает в удовлетворении данного ходатайства [защиты]", - сказала судья Анжелика Морозова.

"Суд отказывает в удовлетворении данного ходатайства [защиты]", - сказала судья Анжелика Морозова.

Ранее соответствующее ходатайство заявляла адвокат Израйлита Виктория Бурковская. По словам защитницы, в обвинительном заключении есть около 150 упоминаний сведений спецдекларации. По мнению адвоката, ситуация, при которой сведения декларации продолжают быть доступными широкому кругу лиц, является нарушением гарантированного федеральным законом права на налоговую тайну.

Представители прокуратуры просили суд отказать в удовлетворении ходатайства. Поясняя свою позицию в судебном заседании во вторник, они подчеркнули, что на момент расследования дела в отношении Израйлита закон о недопустимости использования данных из спецдекларации в качестве доказательств обвинения еще не действовал. В связи с этим сторона обвинения не усматривает никаких нарушений, которые бы послужили основанием для возврата дела в прокуратуру.