Массовая гибель лесных голубей зафиксирована на Кубани

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Массовая гибель вяхиря (вид голубей, обитает в лесах) произошла на Кубани, погибло более 1,4 тыс. особей, также погибли другие животные. Правоохранители проводят доследственные проверки, сообщил ТАСС начальник отдела охотничьего надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Зенков.

"На настоящий момент обнаружено и зафиксировано 1434 [погибших] особи голубя вяхиря. Например, на территории Динской районной общественной организации охотников и рыболовов, по учетам, всего 900 особей, то есть здесь явно все местные голуби погибли и прилетевшие тоже. Кроме того, зафиксирована гибель пяти особей канюка обыкновенного, одной особи ястреба-перепелятника, трех особей фазана и одной особи енота-полоскуна. Заявление по данному факту подано в территориальный отдел полиции Динского района, ветслужбой взяты пробы и отправлены на экспертизу, проводятся доследственные проверки", - сказал Зенков.

Он пояснил, что погибшие особи были обнаружены специалистами Министерства природных ресурсов Краснодарского края совместно с охотниками. Точную цифру погибших на территории региона особей установить невозможно, так как птицы перемещаются с места на место и могут находиться в труднодоступных территориях.

Вяхирь - гнездящийся на территории Краснодарского края вид голубя. Кроме того, голуби этого вида прилетают на Кубань на зимовку из разных регионов России.