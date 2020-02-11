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Во Владимире полиция возбудила дело после попытки нападения на врача скорой

Инцидент произошел 28 января

ВЛАДИМИР, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция Владимира возбудила уголовное дело об угрозе убийством фельдшеру скорой помощи, который приехал по вызову к десятилетнему ребенку. Сожитель матери ребенка начал угрожать врачу, размахивая молотком, сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.

"Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении полиции.

Как пояснили в УМВД, 28 января 2020 года в скорую помощь поступил вызов о приступе астмы у ребенка 2009 года рождения во Владимире. В момент приезда фельдшера мать ребенка и ее сожитель находились в состоянии опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес работника медицинской службы и размахивал молотком. О данном факте фельдшер сообщил в полицию. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники УМВД России по Владимиру задержали нарушителя и доставили в отдел полиции.

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