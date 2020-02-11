Суд в Москве повторно продлил арест фигуранту дела Арашуковых

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы повторно продлил арест бывшему врио руководителя следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и еще двоим бывшим силовикам республики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Казбеку Булатову, а также бывшему следователю по особо важным делам Андрею Филиппову и экс-начальнику Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимуру Бетуганову на срок до 23 марта", - зачитала решение судья Юлия Сафина.

Басманный суд Москвы 20 декабря 2019 года продлил арест обвиняемым до 23 марта 2020 года. Затем Мосгорсуд отправил на пересмотр решение о продлении им ареста в связи с допущенными процессуальными нарушениями.

Следователь мотивировал просьбу продлить арест большой сложностью в расследовании дела, а также тем, что один из свидетелей находится за пределами РФ и допросить его пока невозможно.

"Я ходатайствую о том, чтобы меня освободили. До сих пор ни одного доказательства моей вины следствие так и не представило, между тем расследование дела проходит с явными нарушениями. В камеру СИЗО ко мне приходили оперативные сотрудники и настаивали, чтобы я согласился на сотрудничество со следствием", - сказал Булатов. Его адвокат Александр Самухов заявил, что "располагает доказательствами этих процессуальных нарушений". Бетуганов отметил, что в ходе его задержания и перевозки из СИЗО на следственные действия были допущены процессуальные нарушения. "Неоднократно в одном автозаке и в одном конвойном помещении я оказывался с человеком, который давал в отношении меня показания. И какой после этого смысл меня держать под стражей, если следователь заявляет, что это нужно для того, чтобы я не общался с другими фигурантами дела?" - сказал он.

После ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова задержали Булатова, Бетуганова и Филиппова. По версии следствия, они, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали экс-сенатору и его отцу избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления. Булатов, Бетуганов и Филиппов обвиняются по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января 2019 года сенатор был арестован, позднее отстранен от должности. Рауль Арашуков проходит главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.