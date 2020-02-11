На Кубани бывший следователь получил тюремный срок за взятку

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Суд Краснодара приговорил к 8,5 года колонии строгого режима бывшего следователя, который признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему следователю следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Он признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). <…> Приговором суда бывшему следователю назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в производстве следователя находились уголовные дела в отношении двух граждан, которые обвинялись в незаконной предпринимательской деятельности по реализации квартир в городе Сочи. Следователь предложил фигурантам по делу содействовать в прекращении уголовного дела и потребовал взятки в размере 1 и 3 млн рублей. Об этом требовании мужчины сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. После частичной передачи суммы подозреваемый был задержан оперативниками.

Отмечается, что по решению суда виновный лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и управления сроком на 3,5 года. Приговор в законную силу не вступил.