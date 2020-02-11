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Присяжные признали виновными супругов Блохиных в убийстве приемного ребенка

При этом присяжные признали, что Евгений Блохин снисхождения

ВОЛОГДА, 11 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда признала виновными супругов Юлию и Евгения Блохиных в избиении до смерти шестилетнего опекаемого ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Сегодня коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда провозгласила обвинительный вердикт в отношении Юлии и Евгения Блохиных. При этом присяжные признали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина - нет", - говорится в сообщении.

После обсуждения последствий вердикта суд удалится в совещательную комнату для вынесения окончательного решения по уголовному делу. Дата его оглашения еще не назначена, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Теги
РоссияВологодская область
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