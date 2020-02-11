Калужские следователи проверят сообщения об избиении водителем такси пассажиров

ТАСС, 11 февраля. Следственное управление СК по Калужской области проводит доследственную проверку по сообщениям в социальных сетях, о том, что водитель такси избил двух женщин и попытался похитить шестимесячного ребенка. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области организовано проведение проверки по сообщению из социальных сетей о конфликте между водителем такси и пассажирами - двумя женщинами с 6-месячным ребенком. По информации из социальных сетей водитель такси незаконно удерживал пассажиров, вымогал денежные средства, подверг избиению женщин и пытался похитить ребенка", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте появилась накануне в группе в социальной сети "ВКонтакте". Якобы женщины вызвали такси, но не указали, что еще одним пассажиром будет грудной ребенок. Водитель такси потребовал дополнительной платы. Пассажирки заплатили, но отметили, что это его "не красит".

Тогда мужчина заблокировал двери, потребовал еще 1 тыс. рублей и повез их в другом направлении. Женщине, сидящей на переднем сидении, удалось открыть дверь, после чего водитель вытолкнул ее. На требование пассажирки, сидящей на заднем сидении, остановиться, он избил ее, требуя денег и угрожая, что в противном случае заберет ребенка. Увидев прохожих мужчина убежал.

Следователи установят все обстоятельства происшествия, планируется опросить всех участников конфликта и свидетелей, уточнили в калужском СУ СК.