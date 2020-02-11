СМИ: в Польше группу молодых людей избили за разговор на русском языке

ВАРШАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Группу русскоязычных молодых людей из России, Белоруссии и Украины избили в польском городе Торунь за то, что они говорили на русском языке. Об этом сообщила во вторник Gazeta Wyborcza.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на воскресенье в центральной части города. Пострадали пять человек.

На своей странице в Facebook один из пострадавших описал случившееся. "На меня с друзьями напали в центре Торуни у входа в Старый город. Причиной нападения <...> было то, что мы говорили на русском языке. Они не стеснялись бить даже девушку", - рассказал он, добавив, что одному из его друзей разбили голову, но, к счастью, без серьезных последствий. По словам свидетеля, напавшие кричали: "Польша для поляков!"

"Больше всего меня шокировало то, что никто из окружающих людей не реагировал, все равнодушно относились к ситуации. Напавшим удалось напасть на нас, уйти и вернуться снова, бросаясь на нас с кулаками. Я был в нескольких странах - и в России, и на Украине, и в Китае ко мне всегда относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей. Я в ужасе от того, что недавно случилось с моими друзьями. Я понимаю, что таких людей хватает везде, но чтобы такая ситуация имела место в центре более крупного польского города?" - цитирует Gazeta Wyborcza слова пострадавшего.

Польская полиция разыскивает подозреваемых и просит обращаться в правоохранительные органы всех возможных свидетелей. Инцидент удалось записать камерам видеонаблюдения.