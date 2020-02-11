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Полиция задержала еще двух подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс

По данным британской полиции, их задержали в Северной Ирландии и в аэропорту Франкфурта

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Британская полиция сообщила о задержании еще двоих подозреваемых в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов, тела которых в октябре прошлого года были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс. Соответствующая информация была опубликована на странице полицейского управления графства в Twitter.

В воскресенье на территории Северной Ирландии был задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в пособничестве нелегальной иммиграции и непредумышленном убийстве 39 человек. На минувшей неделе власти ФРГ также задержали в аэропорту Франкфурта еще одного подозреваемого, который в ближайшее время будет передан правоохранителям из Соединенного Королевства.

Ранее по делу о гибели мигрантов было задержано уже несколько человек. Водитель грузовика, доставившего прицеп с людьми на территорию технопарка в Эссексе, Морис Робинсон уже признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества, однако отвергает обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. Идет процедура экстрадиции из Ирландии британца Эймонна Харрисона, доставившего прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию.

Как установила патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода в сочетании с переохлаждением. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

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Великобритания
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