{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростовский суд оставил в силе решение о возвращении прокурору дела бывшей жены Цеповяза

Она обвиняется в вымогательстве около 70 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил в силе решение о возврате в прокуратуру дела бывшей супруги осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Краснодарского края Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, которые обвиняются в вымогательстве около 70 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

"Решение Железнодорожного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В ноябре Железнодорожный суд Ростова-на-Дону вернул дело Стришней и ее брата в прокуратуру в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения. Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.

Стришней и ее брату предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк.

В ноябре адвокат Стришней Мурад Мусаев сообщал, что его подзащитная впала в кому. В Министерстве здравоохранения Краснодарского края уточняли, что пациентку доставили в реанимацию Кущевской районной больницы. 11 ноября женщина вышла из комы. В связи с ее состоянием здоровья судебные заседания по существу неоднократно откладывались.

Бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
В ДТП в Туве два человека погибли и девять пострадали
Среди получивших травмы есть трое несовершеннолетних
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС