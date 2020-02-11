Ростовский суд оставил в силе решение о возвращении прокурору дела бывшей жены Цеповяза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил в силе решение о возврате в прокуратуру дела бывшей супруги осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Краснодарского края Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, которые обвиняются в вымогательстве около 70 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение Железнодорожного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В ноябре Железнодорожный суд Ростова-на-Дону вернул дело Стришней и ее брата в прокуратуру в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения. Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.

Стришней и ее брату предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк.

В ноябре адвокат Стришней Мурад Мусаев сообщал, что его подзащитная впала в кому. В Министерстве здравоохранения Краснодарского края уточняли, что пациентку доставили в реанимацию Кущевской районной больницы. 11 ноября женщина вышла из комы. В связи с ее состоянием здоровья судебные заседания по существу неоднократно откладывались.

Бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.