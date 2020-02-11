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Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Есть угроза перехода огня на другие этажи

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар возник в квартире по адресу: Фрунзенская набережная, 54. Квартира находится в старом пятиэтажном жилом доме. Есть угроза перехода огня на вышележащие этажи", - рассказал собеседник агентства, добавив, что пожарные эвакуируют жителей прилегающих квартир.

Сообщение о пожаре поступило в 19:45. Сведений о пострадавших не поступало.

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