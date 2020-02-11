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В ростовскую полицию принесли полугодовалого ребенка

Полиция ищет его родителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Правоохранители Ростова-на-Дону ищут родителей полугодовалого ребенка, которого принесли в полицию, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Ростовские СМИ ранее сообщили имя ребенка и его матери (30-летняя Алтибаева Саида Ибрагимовна). Она оставила сына гражданину Узбекистана, который и обратился в полицию.

"В полицию принесли полугодовалого ребенка, сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение законных представителей ребенка. Сам ребенок находится в медицинском учреждении на обследовании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что правоохранители также проводят проверку. "По итогам проверки совместно с органами опеки и попечительства будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - добавил представитель МВД.

Теги
РоссияРостовская область
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