{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили

Площадь возгорания составила 15 кв. м

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что по адресу: Фрунзенская набережная, 54 загорелась квартира. Площадь пожара составила 15 кв. м. "Пожар в доме на Фрунзенской набережной потушен. С помощью лестниц спасены три человека, включая ребенка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС уточнили, что спасли шесть человек, в том числе ребенка. "Принятыми мерами в 20:20 ликвидировано горение в квартире на втором этаже на площади 15 кв. м. На месте пожара спасены шесть человек, один из них ребенок", - сказали в пресс-службе.

Дом номер 54 на Фрунзенской набережной является частью комплекса домов, которые были построены в 1936-1938 годах архитекторами Н. Г. Антонцевым и А. Г. Волковым.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Воскресенске автомобиль насмерть сбил женщину
Водитель получил травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС