Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что по адресу: Фрунзенская набережная, 54 загорелась квартира. Площадь пожара составила 15 кв. м. "Пожар в доме на Фрунзенской набережной потушен. С помощью лестниц спасены три человека, включая ребенка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС уточнили, что спасли шесть человек, в том числе ребенка. "Принятыми мерами в 20:20 ликвидировано горение в квартире на втором этаже на площади 15 кв. м. На месте пожара спасены шесть человек, один из них ребенок", - сказали в пресс-службе.

Дом номер 54 на Фрунзенской набережной является частью комплекса домов, которые были построены в 1936-1938 годах архитекторами Н. Г. Антонцевым и А. Г. Волковым.