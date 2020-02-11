{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи задержали подозреваемого в убийстве главы поселения в КЧР

Он был в международном розыске с 2016 года

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали в Смоленской области подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения и ранении предпринимателя в Карачаево-Черкесии в 2015 году. Мужчина находился в международном розыске с 2016 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"На территории Смоленской области задержан житель республики 1981 года рождения. Он находился в розыске с октября 2016 года. У задержанного изъято несколько паспортов, один из которых на имя гражданина иностранного государства. В настоящее время 38-летнему местному жителю, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Арестованный обвиняется в совершении убийства главы [сельского поселения в КЧР], покушения на убийство предпринимателя и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия, уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике.

По данным следствия, нападение на главу Учкуланского сельского поселения и местного предпринимателя произошло 15 октября 2015 года. На федеральной трассе в Карачаевском районе два человека совершили не менее 28 выстрелов в сторону автомобиля, где находились мужчины. Глава поселения от полученных ранений умер, бизнесмен получил ранение плеча.

Соучастника преступления - 41-летнего местного жителя - ранее республиканский суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Реклама на ТАСС
В Воскресенске автомобиль насмерть сбил женщину
Водитель получил травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС