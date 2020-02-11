Следователи задержали подозреваемого в убийстве главы поселения в КЧР

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали в Смоленской области подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения и ранении предпринимателя в Карачаево-Черкесии в 2015 году. Мужчина находился в международном розыске с 2016 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"На территории Смоленской области задержан житель республики 1981 года рождения. Он находился в розыске с октября 2016 года. У задержанного изъято несколько паспортов, один из которых на имя гражданина иностранного государства. В настоящее время 38-летнему местному жителю, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Арестованный обвиняется в совершении убийства главы [сельского поселения в КЧР], покушения на убийство предпринимателя и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия, уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике.

По данным следствия, нападение на главу Учкуланского сельского поселения и местного предпринимателя произошло 15 октября 2015 года. На федеральной трассе в Карачаевском районе два человека совершили не менее 28 выстрелов в сторону автомобиля, где находились мужчины. Глава поселения от полученных ранений умер, бизнесмен получил ранение плеча.

Соучастника преступления - 41-летнего местного жителя - ранее республиканский суд приговорил к 10 годам лишения свободы.