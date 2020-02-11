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В Воскресенске автомобиль насмерть сбил женщину

Водитель получил травмы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в Воскресенске в Московской области. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, водитель в результате ДТП пострадал.

"Вечером в городе Воскресенске на дороге Ачкасово - Городищи - Косяково - Глиньково автомобиль Renault сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась, водитель пострадал", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Россия
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