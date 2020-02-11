Суд в Москве продлил меру пресечения участникам "Нового величия" до 18 мая

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы продлил меру пресечения семи фигурантам уголовного дела об экстремизме, участникам молодежной организации "Новое величие". Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

"Постановлением Люблинского районного суда Москвы продлена мера пресечения всем обвиняемым на срок до 18 мая", - сказала собеседница агентства. Защита и обвиняемые просили суд о смягчении меры пресечения.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (скрылся от следствия, объявлен в международный розыск, арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Ранее Люблинским судом Москвы был осужден участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде, вернув уголовное дело на новое рассмотрение. Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".