{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве продлил меру пресечения участникам "Нового величия" до 18 мая

По версии следствия, они планировали захватить власть в России путем государственного переворота

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы продлил меру пресечения семи фигурантам уголовного дела об экстремизме, участникам молодежной организации "Новое величие". Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

На эту тему

"Постановлением Люблинского районного суда Москвы продлена мера пресечения всем обвиняемым на срок до 18 мая", - сказала собеседница агентства. Защита и обвиняемые просили суд о смягчении меры пресечения.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (скрылся от следствия, объявлен в международный розыск, арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Ранее Люблинским судом Москвы был осужден участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде, вернув уголовное дело на новое рассмотрение. Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Четыре человека погибли в результате ливней в Сан-Паулу
Ливни начались вечером 9 февраля и, по прогнозам синоптиков, ослабнут не ранее 12 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС