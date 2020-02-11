СМИ: в Португалии заморозили все личные банковские счета самой богатой женщины Африки

ПРЕТОРИЯ, 11 февраля. /ТАСС/. Судебные власти Португалии заморозили все находящиеся на национальной территории личные банковские счета Изабель душ Сантуш, дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Об этом сообщила во вторник португальская государственная медиагруппа Radio e Televisao de Portugal (RTP).

Распоряжение о замораживании банковских счетов было отдано прокуратурой страны по результатам сотрудничества между португальскими и ангольскими властями, подчеркнули в прокуратуре Португалии. Изабель душ Сантуш подозревается в Анголе в личном обогащении и плохом управлении возглавлявшейся ею ангольской государственной нефтяной компанией Sonangol.

Изабель душ Сантуш, согласно RTP, имеет счета в Португалии в банках EuroBic и Millenium BCP. Распоряжение об их замораживании поступило на минувшей неделе.

Генеральный прокурор Анголы Хелдер Питта Грос посетил Португалию в конце минувшего января. В Лиссабоне он провел серию встреч, в том числе с генпрокурором республики, и проинформировал его о деталях действий в отношении Изабель душ Сантуш, а также обратился с просьбой о содействии в расследовании ее финансовых операций на территории республики. По словам Хелдера Питта Гроса, финансовые средства, которые дочь бывшего ангольского президента использовала в Португалии, были, по мнению Луанды, незаконным образом вывезены из Анголы. Изабель душ Сантуш, по данным агентства Associated Press, имеет значительные деловые интересы в Португалии. Ей принадлежат большие пакеты акций в телекоммуникационных и энергетических компаниях, она также является крупным инвестором в португальскую недвижимость и ряд фирм.

В минувшем декабре решением суда провинции Луанда активы компаний и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо были в Анголе арестованы. По словам генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Сама Изабель душ Сантуш в конце 2017 года покинула страну. Сейчас генпрокуратура настаивает на ее возвращении на родину для сотрудничества с правосудием.