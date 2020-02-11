Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Автобус и грузовик МАЗ столкнулись в городе Видное в Подмосковье, в результате пострадали шесть человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 21:20 в городе Видное на Белокаменном шоссе в районе дома 14 произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля МАЗ. В результате происшествия пострадали шесть человек - пассажиры автобуса", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.