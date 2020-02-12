В Туве возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими и девятью пострадавшими

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Улуг-Хемском районе Тувы, в котором погибли два человека и пострадали девять. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД по республике.

Во вторник вечером на трассе "Енисей" столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли. Из числа пострадавших четыре человека находятся в реанимации, еще у четверых травмы средней тяжести.

"В ходе обследования места происшествия установлено, что автоавария произошла на заснеженном участке проезжей части во время снегопада <...>. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили в МВД.

Установлено, что из всех участников дорожно-транспортного происшествия ремнем безопасности был пристегнут только шестилетний мальчик.

В ДТП погибли две женщины в возрасте 30 и 59 лет. Среди пострадавших - трое маленьких детей, в том числе новорожденный младенец.