В Забайкалье выздоровел пациент с коронавирусом

ТАСС, 12 февраля. Врачи выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья. Об этом сообщили журналистам в среду в Ситуационном центре Забайкальского края.

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"Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы", - сообщили в Ситуационном центре.

При выписке главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук отметил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса и вручил уже бывшему пациенту справку о выписке. "Согласно этой выписке вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества", - сказал главврач медучреждения.

26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к медикам, в тот же день он был доставлен в Краевую инфекционную больницу, факт заражения коронавирусом подтвердился не сразу - второй анализ дал положительный результат. Его жена и дочь были изолированы в специализированные боксы.

Как сообщается на сайте Минздрава Забайкальского края, жена и дочь гражданина КНР останутся под наблюдением врачей. "Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока еще находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина с ребенком пробудут под наблюдением врачей до 14 февраля. Выписавшийся гражданин КНР сказал журналистам, что пока останется в Чите, где у него дом и родные.

В конце января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.

В новость внесены изменения (07:10 мск) - добавлена информация регионального Минздрава