Возбуждено дело по факту ранения ножом двух мужчин в драке около ТЦ в центре Москвы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ранения неизвестным двух мужчин в ходе конфликта около торгового центра "Крестовский" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - сообщили в главке.

Вечером 10 февраля у ТЦ "Крестовский" на проспекте Мира, 92, неизвестный в ходе конфликта напал с ножом на мужчин и скрылся. Пострадавшие мужчины 1992 и 1990 годов рождения с проникающими колото-резаными ранениями груди, живота и резаной раной бедра госпитализированы. Ведется розыск нападавшего.